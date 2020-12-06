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06 грудня 2020, Київ 12:00
Новини | Політика

Зеленський: фінансування ЗСУ не скоротиться ні на гривню

Зеленський: ЗСУ отримають новітню та модернізовану техніку, цей процес не тільки продовжиться, але й збільшиться

Україна не скорочуватиме фінансування Збройних сил, заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня ЗСУ.

«ЗСУ отримають новітню та модернізовану техніку, цей процес не тільки продовжиться, але й збільшиться. Незважаючи на важкі часи, фінансування не скоротиться ні на гривню. Ми ніколи не будемо економити на власній армії, а отже, і на безпеці власної країни», – заявив Зеленський.

У Державному бюджеті на 2020 рік на забезпечення діяльності Збройних сил України передбачили майже 88,2 мільярда гривень.

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