6 грудня відзначають День Збройних сил України

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України.

Верховна Рада вирішила встановити в Україні нове свято у 1993 році.

«Встановити в Україні свято – День Збройних сил України, яке відзначати щорічно 6 грудня – у день прийняття Верховною Радою України в 1991 році Закону України «Про Збройні сили України», – йдеться в постанові парламенту.

Зі святом українських військових привітав президент України Володимир Зеленський.

«Бути військовослужбовцем Збройних сил України нелегко, адже саме на ваших плечах лежить найбільший тягар відповідальності за долю української держави та захист її територіальної цілісності. Ви першими стаєте на шляху ворога, рішуче зупиняєте його агресивні наміри та виборюєте для нашої держави свободу», – заявив Зеленський.

За його словами, десятки тисяч українських воїнів продовжують виконувати складні завдання на Донбасі.

«У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їх подвиг житиме вічно і слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні. Від імені українського народу висловлюю вдячність за сумлінне виконання конституційного обов’язку, відвагу, мужність та героїзм усьому особовому складу та ветеранам Збройних сил України», – наголосив президент.

Станом на серпень 2020 року в Збройних силах України служили 246 689 людей.