У Фінляндії засудили до в’язниці засновника проросійського вебсайту

Суд у Фінляндії засудив засновника проросійського вебсайту до майже двох років у в’язниці за обвинуваченням у наклепі.

Йдеться про Іллю Яніцкіна, засновника сайту MV-Lehti. Його засуджено до 22 місяців за ґратами через образливі публікації, які стосувалися журналістки Джесіки Аро.

Аро, яка є репортеркою фінського суспільного мовника YLE, стала суб’єктом публікацій образливого характеру через її активну діяльність із відкриття проросійської пропаганди у фінському інтернет-просторі, а також розслідувань щодо російських «інтернет-тролів».

MV-Lehti опублікувало проти Джесіки Аро кілька матеріалів, зокрема про те, що вона нібито є наркозалежною.

Іллю Яніцкіна судили разом із двома іншими співробітниками видання, вони отримали умовні терміни. Всі обвинувачені мають також сплатити компенсацію у розмірі близько 155 тисяч доларів.

Яніцкін відкидає усі звинувачення у зв’язках із Росією. Водночас інший засуджений у цій справі, колега Яніцкіна Йохан Бакман, регулярно з’являється у російських медіа.