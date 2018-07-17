І через 4 роки після трагедії МН17 дезінформація проти України триває

17 липня чотири роки тому пасажирський літак рейсу MH17 було збито в небі над Україною, що призвело до загибелі 298 осіб.

До цього часу винних не було покарано, а Росія продовжує заперечувати свою причетність до збиття літака. Цього дня представники міжнародної спільноти знову закликали Росію відповісти за свою роль у цій катастрофі.

Від часу трагедії прокремлівські ЗМІ й тролі невпинно намагаються зашкодити розслідуванню і перекласти провину на Україну, незважаючи на велику кількість доказів, які підтверджують участь Москви, пише EUvsDisinfo – європейський проект, спрямований на боротьбу з кремлівською дезінформацією.

Кампанія дезінформації стосовно рейсу МН17 триває і, в основному, спрямована на поширення теорії, що літак збили українські пілоти, Україна знищила докази, щоб уникнути відповідальності, Спільна слідча група JIT бреше, щоб перекласти провину на Росію, зазначають дослідники.

Від часу трагедії прокремлівські ЗМІ й тролі невпинно намагаються зашкодити розслідуванню і перекласти провину на Україну, незважаючи на велику кількість доказів, які стверджують про участь Москви

Від травня по червень 2018 року EUvsDisinfo побачив значне посилення дезінформації в цій справі, зокрема через те, що 24 травня JIT оголосила, що літак було збито російською ракетою.

29 травня в EUvsDisinfo спростували 57 окремих випадків дезінформації стосовно МН17. До 27 червня ця цифра досягла 89.

Представники «Групи семи» виступили зі спільною заявою з нагоди четвертих роковин катастрофи.

У спільній заяві міністри закордонних справ країн «Групи семи» висловили підтримку роботі Спільної слідчої групи (JIT) стосовно ролі Росії у катастрофі і закликали Росію співпрацювати задля встановлення істини та справедливості.

«Ми повністю підтримуємо роботу Спільної слідчої групи (JIT), незалежного кримінального розслідування під керівництвом Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України. Висновки JIT щодо ролі Росії у падінні MH17 є переконливими, значними й глибоко тривожними. Країни «Групи семи» нагадують, що Резолюція 2166 Ради безпеки ООН вимагає, щоб усі держави співпрацювали в повній мірі, докладаючи зусиль заради встановлення відповідальності. Ми всі разом підтримуємо Австралію та Нідерланди, які закликають Росію відповісти за свою роль у цьому інциденті й повністю співпрацювати з процесом встановлення істини й справедливості заради тих, хто загинув на MH17, та їхніх близьких», – мовиться в заяві «Групи семи».