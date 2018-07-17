МЗС України: притягнення до відповідальності причетних до трагедії MH17 є «справою честі»

Міністерство закордонних справ України заявляє, що встановлення та притягнення до відповідальності причетних до збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року є «обов’язком і справою честі».

«Вже встановлено, що ракетна система «Бук», яка збила MH17, належала 53-ій бригаді протиповітряної оборони збройних сил Росії, була незаконно доправлена на територію України через неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону і поспішно вивезена назад на територію Росії після збиття літака. Такі дії є не лише кримінально караними, але і є порушенням норм міжнародного права», – йдеться у заяві відомства.

У МЗС нагадують, що Україна звернулася до Міжнародного Суду ООН, де доводить, що Росія такими своїми діями порушує Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Днями із закликом до Росії «допомогти з’ясувати правду» у справі про катастрофу MH17 звернулися міністри закордонних справ «Групи семи» найбільш розвинених країн світу.

Читайте також: 4 роки від збиття «Боїнга» над Донбасом – від Росії досі не отримали відповідей

Літак «Боїнг» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Наприкінці травня міжнародна Спільна слідча група, в яку входять представники п’яти країн, опублікувала проміжну доповідь про катастрофу, з якої випливає, що «Боїнг» 17 липня 2014 року був збитий з установки «Бук», що належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії. Група Bellingcat незабаром опублікувала розслідування, в якому йшлося, що до транспортування «Бука» на Донбас, імовірно, причетний офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Олег Іванников.

У Москві з висновками слідства не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб називалися різні версії катастрофи, в якій звинувачували, зокрема, українських військових, проте в ході слідства вони не знайшли підтвердження.