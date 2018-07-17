4 роки від збиття «Боїнга» над Донбасом – від Росії досі не отримали відповідей

Рівно 4 роки тому – 17 липня 2014 року – раннього підвечір’я у стрічках новин з’явилися перші повідомлення про трагедію, яка сталася того дня у небі над Донбасом. Тоді ще не було відомо точного числа жертв, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака рейсу MH17. Відомо було лише, звідки і куди прямував пасажирський літак «Боїнг-777» Малайзійських авіаліній – із Амстердама в Куала-Лумпур – і те, що він був збитий ракетою, про що відразу хвалилися бойовики російських гібридних сил, які заявили, що збили український військовий літак. Згодом стало відомо, що загинули в тій катастрофі 298 осіб, а з них понад 200 були громадянами Нідерландів.

Ось яким було одне з перших повідомлень, яке на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» написав 4 роки тому 17 липня голова групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук: «О 16:20 зник зв’язок наземних служб у Києві та Ростові з авіалайнером компанії Malaysia Airlines, який здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур». «Українські силовики зі складу сил АТО не мають у зоні проведення операції засобів ППО. Разом із тим, засоби ППО постійно застосовують у цьому регіоні проросійські терористи і підрозділи Збройних сил Росії», – написав Тимчук, посилаючись на дані групи «Інформаційний спротив».

Державне підприємство «Украерорух» тоді також підтвердило катастрофу малайзійського авіалайнера поблизу українсько-російського кордону.

Того ж дня коротко перед 17-ю годиною за Києвом бойовики угруповання «ДНР», яке визнане в Україні терористичним, на своїх акаунтах у соцмережах вихвалялися, що збили «ще один український літак» і навіть оприлюднили відео цього, як вони цинічно назвали, «птахопаду».

Нині, через 4 роки після тієї трагедії, відомо вже майже про «кожний крок» пересування літака і про відповідальних за його збиття, однак, до кінця правда все ще не з’ясована.

Напередодні із закликом до Росії «допомогти з’ясувати правду» у справі про катастрофу MH17 звернулися учасники «Групи семи» набільш розвинених країн світу. Кремль повинен відзвітувати за «свою роль» в катастрофі малайзійського «Боїнга» над Донбасом, вважають міністри закордонних справ країн G7.

У своїй заяві, опублікованій за два дні перед четвертою річницею аварії рейсу МН17, вони закликали Москву до співпраці з урядами Австралії та Нідерландів, щоб дати пояснення можливих порушень міжнародного права, а також допомогти з’ясувати правду і домогтися справедливості для жертв катастрофи.

Твіт посла Канади в Україні Романа Ващука:

«Ми, міністри закордонних справ країн «Групи семи»: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, і верховний представник Європейського союзу єдині в нашому засудженні, в максимально можливій мірі, збиття цивільного літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура 17 липня 2014 року… Ми повністю підтримуємо роботу Спільної слідчої групи, незалежного кримінального розслідування під керівництвом Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України. Висновки групи про роль Росії в збитті MH17 є переконливими, значними і глибоко тривожними», – мовиться у заяві МЗС Канади, яка зараз головує у «Групі семи».

Раніше з таким же закликом до офіційної Москви виступили лідери Європейського союзу. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте тоді ж заявив, що хотів би, щоб загибель рейсу МН17 стала однією з тем зустрічі президентів США і Росії в Гельсінкі 16 липня. Однак, ці побажання, схоже, не виправдались – про цю тему не згадали президенти США і Росії на спільній прес-конференції ввечері в Гельсінкі по закінченні зустрічі Трампа і Путіна, і запитань від журналістів напередодні річниці трагедії також на надходило.

Навесні міжнародна спільна слідча група (JIT), до якої входять представники п’яти країн, опублікувала проміжну доповідь про катастрофу, з якої випливає, що «Боїнг» 17 липня 2014 року був збитий з установки «Бук», що належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії. JIT опублікувала ролик, в якому пояснила, як саме слідчі визначили цю приналежність.

​Конкретних винних осіб у доповіді не назвали. Після її публікації – 25 травня – Нідерланди і Австралія офіційно звинуватили Росію в причетності до катастрофи малайзійського «Боїнга» під Донецьком в 2014 році.

Нідерланди і Австралія, які беруть участь в роботі слідчої групи, закликали Росію визнати свою відповідальність за катастрофу.

Також заяви зробили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ і країни Євросоюзу: вони закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу літака.

Через 2 дні після публікації розслідування Спільної слідчої групи у Нідерландах, міжнародна група розслідувачів Bellingcat і російське видання The Insider на прес-конференції в Гаазі також представили додаткові факти, які, за їхніми словами, як ніколи свідчать про причетність Росії до збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 над територією Східної України у 2014 році.

Однак усі ці факти Росія відкидає. Як і заклики – визнати відповідальність за катастрофу МН17. У Москві стверджують, що Спільна слідча група і міжнародні розслідувачі ігнорують інформацію, надану російською стороною. У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб називалися різні версії катастрофи, в якій звинувачували, зокрема, українських військових, проте в перебігу слідства ці звинувачення не знайшли підтвердження. А Росія досі не відповіла Спільній слідчій групі, чи був «Бук» 53-ї бригади використаний на сході України і чи його застосовували для збиття літака.

Хто і що може змусити Росію визнати свою причетність і назвати імена тих, хто віддавав розпорядження?

У понеділок увечері в ефірі передачі «Свобода слова» президент України Петро Порошенко наголосив, наскільки важливою є угода між Україною та Нідерландами, яку минулого тижня ратифікувала Верховна Рада (мова йде про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 над Донбасом). Цією угодою визначається порядок притягнення до відповідальності на території України осіб, визнаних винними в катастрофі MH17. Також депутати ухвалили закон про виконання цієї угоди між Україною та Нідерландами. У червні цю угоду схвалив і парламент Нідерландів. За словами Порошенка, усі постануть перед судом – і ті хто віддавав накази, і «ті, хто натискав на кнопку».

Суд у справі катастрофи MH17 відбуватиметься в Нідерландах, проте вирок Міжнародного суду може бути виконаний в Україні, якщо засуджених не видадуть голландській стороні.

А нині ті, хто втратили своїх близьких у цьому рейсі, діляться спогадами про них і нагадують про сумну роковину цієї трагедії чорною стрічкою.

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