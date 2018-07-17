Відповідальність Росії невідворотна – Порошенко в річницю трагедії MH17

Президент України Петро Порошенко в четверту річницю від дня трагедії літака рейсу MH17 у небі над Донбасом висловив переконання у невідворотності покарання винних.

«Спільна слідча група з представників Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України встановила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належав російським військам та був доставлений з РФ. Саме Росія має понести відповідальність за цей теракт», – наголосив глава української держави в соцмережах.

«Україна і надалі надаватиме усю необхідну допомогу для проведення професійного розслідування та покарання винних у трагедії. Підтвердженням цього є нещодавня ратифікація українським парламентом угоди між Україною та Нідерландами про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17. Вона врегульовує питання співпраці компетентних органів обох держав та переслідування і засудження винних у рамках судової системи Нідерландів», – додав президент України.

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Наприкінці травня 2018 року Спільна слідча група (JIT) оголосила, що «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року з установки «Бук», приписаної до 53-ї зенітно-ракетної бригаді російських Збройних сил. Група Bellingcat незабаром опублікувала розслідування, в якому говорилося, що до транспортування «Бука» на Донбас, імовірно, причетний офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Олег Іванников.

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Росія неодноразово заперечувала причетність до катастрофи «Боїнга», в результаті якої загинули 298 людей, переважно громадян Нідерландів.