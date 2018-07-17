У Нідерландах й Україні вшановують жертв катастрофи «Боїнга» над Донбасом

У Нідерландах у четверті роковини катастрофи малайзійського «Боїнга» над Донбасом понад тисяча родичів жертв трагедії зберуться на церемонію у Поминальному лісі поблизу амстердамського аеропорту Схіпхол.

Поминальний ліс – це висаджені рік тому 298 дерев – по одному для кожного загиблого. Під деякими деревами поховані похоронні урни. На монументі викарбувані 298 імен, які по черзі зачитають родичі. На церемонії виступить прем’єр Нідерландів Марк Рютте, очікується присутність послів кількох держав, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

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Акція пам’яті жертв катастрофи пройде і в Києві. Квіти, свічки й іграшки будуть нести до посольств тих країн, громадяни яких загинули внаслідок авіакатастрофи. Більшість пасажирів збитого «Боїнга» були підданими Нідерландів. Рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур летіли також малайзійці, австралійці, британці, бельгійці, німці і філіппінці.

У Нідерландах все готово для початку суду у справі про катастрофу. Підписані необхідні договори з Україною про кримінальне переслідування підозрюваних. Усунені всі юридичні перешкоди для їх участі в судовому процесі по відеозв'язку і для виконання вироку, який буде винесений Гаазьким судом. Про те, коли почнеться суд, інформації поки що немає.

Наприкінці травня 2018 року Спільна слідча група (JIT) оголосила, що «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній» був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року з установки «Бук», приписаної до 53-ї зенітно-ракетної бригаді російських Збройних сил. Група Bellingcat незабаром опублікувала розслідування, в якому йшлося, що до транспортування «Бука» на Донбас, імовірно, причетний офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Олег Іванников.

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Росія неодноразово заперечувала причетність до катастрофи «Боїнга», в результаті якої загинули 298 людей, переважно громадян Нідерландів.