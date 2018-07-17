МЗС Великої Британії закликає Росію визнати відповідальність за катастрофу «Боїнга» над Донбасом

Міністерство закордонних справ Великої Британії закликає Росію визнати свою відповідальність за катастрофу малайзійського «Боїнга» рейсу МН17, що сталася чотири роки тому над Донбасом, і співпрацювати зі слідством, про це йдеться у заяві глави МЗС Великої Британії Джеремі Ганта.

«Це ще один приклад нехтування Російською Федерацією людським життям і правилами, які є основою міжнародної системи, і Росія має відповісти за свої дії», – йдеться в заяві.

Гант нагадав, що завдяки роботі Спільної слідчої групи світ дізнався, що літак було збито зенітно-ракетним комплексом «Бук» з 53-ї бригади протиповітряної оборони Збройних сил Російської Федерації.

Міністр також висловив підтримку Великої Британії Австралії і Нідерландам в їхньому заклику до РФ визнати відповідальність держави і співпрацювати в зусиллях зі здійснення правосуддя щодо жертв цієї трагедії.

«Британія продовжуватиме повністю підтримувати роботу Спільної слідчої групи і закликає РФ співпрацювати зі слідством і надавати будь-яку допомогу, яку вона запросить відповідно до резолюції 2166 Ради Безпеки ООН», – наголосив Гант.

Днями із закликом до Росії «допомогти з’ясувати правду» у справі про катастрофу MH17 звернулися міністри закордонних справ «Групи семи» найбільш розвинених країн світу.

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Літак «Боїнг» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Наприкінці травня міжнародна Спільна слідча група, в яку входять представники п’яти країн, опублікувала проміжну доповідь про катастрофу, з якої випливає, що «Боїнг» 17 липня 2014 року був збитий з установки «Бук», що належала 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії. Група Bellingcat незабаром опублікувала розслідування, в якому йшлося, що до транспортування «Бука» на Донбас, імовірно, причетний офіцер ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Олег Іванников.

У Москві з висновками слідства не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною. У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб називалися різні версії катастрофи, в якій звинувачували, зокрема, українських військових, проте в ході слідства вони не знайшли підтвердження.