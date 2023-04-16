У Фінляндії запустили найбільший у Європі ядерний реактор

У Фінляндії в ніч на неділю запустили в експлуатацію найбільший у Європі ядерний реактор. Він став третім енергоблоком атомної електростанції на острові Олкілуото.



Потужність реактора – 1600 гігават. Він покриє 14% енергоспоживання країни. Після введення його в експлуатацію АЕС Олкілуото вироблятиме 30 відсотків усієї фінської електроенергії. Фінські енергетики сподіваються, що це призведе до зниження цін на електрику та зменшення імпорту електроенергії із сусідніх країн – Норвегії та Швеції. У рік реактор вироблятиме 12 терават-годин електроенергії. Цього достатньо, наприклад, для опалення 5200000 квартир.



Будівництво реактора розпочалося у 2005 році. Спочатку його запуск планувався на 2009 рік, але багато разів переносився через технічні складнощі.



Запуск реактора також повністю покриє дефіцит, спричинений зупинкою імпорту електроенергії до Фінляндії із Росії. У травні 2022 року російська державна компанія «Інтер РАО» припинила постачання електрики до Фінляндії, оскільки через санкції, накладені ЄС на Росію через її вторгнення в Україну, Фінляндія більше не оплачувала імпорт.



Питання про атомну енергетику залишається дискусійним у Європі. У суботу, 15 квітня, Німеччина закрила останні АЕС, які працювали в країні. Інші європейські країни – наприклад, Швеція, Франція та Великобританія – навпаки, планують нові розробки у цій галузі.