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25 серпня 2020, Київ 20:21
Новини | Міжнародні

Прем’єр-міністр Фінляндії закликала скоротити робочий день

Санна Марін заявила, що правляча партія повинна створити «чітке бачення і конкретний план» для скорочення робочого дня

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що вважає скорочення восьмигодинного робочого дня до шести одним зі своїх пріоритетних завдань. Про це вона сказала на виступі, присвяченому її обранню правлячої Соціал-демократичною партією, передає газета Helsinki Times.

Під час виступу у понеділок вона заявила, що партія повинна створити «чітке бачення і конкретний план» для скорочення робочого дня. За її словами, допомогти в цьому має підвищення робочої ефективності. При цьому вона вказала на дослідження, які говорять про те, що людям, які працюють шість годин, можна платити стільки ж, як і за восьмигодинний робочий день.

Ідею скорочення робочого дня і переходу на чотириденний робочий тиждень 34-річна Марін висувала ще до того, як стала прем’єр-міністром, нагадує агентство Reuters. Зараз вона наполягає, що це допоможе підвищити зайнятість в країні під час пандемії коронавірусу.

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