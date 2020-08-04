Робочий день в часи пандемії на 48 хвилин довший та має більше зустрічей – дослідження

Робочий день в часи пандемії на 48,5 хвилин довший та має більше зустрічей, йдеться в дослідженні Національного бюро економічних досліджень.

Порівняно з «докоронавірусними» часами кількість нарад на одну людину зросла на 12,9%, а кількість учасників кожної наради – на 13,5%. Водночас тривалість зустрічей скоротилася на 20,1%, і тому загальний час, який людина проводить на нарадах, скоротився на 11,5%.

Вчені проаналізували робочий процес понад 3,1 мільйона людей в 16 великих мегаполісах у Північній Америці, Європі та на Близькому Сході.

З березня країни масово почали запроваджувати карантини через загрозу COVID-19. У зв’язку з цим деякі компанії перевели своїх працівників на дистанційну роботу.