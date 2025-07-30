Сибіга у Фінляндії запропонував провести спільний оборонний форум

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Фінляндії провести спільний оборонний форум.



«Я запросив фінські компанії взяти участь у наступному міжнародному форумі оборонної промисловості в Україні цієї осені та запропонував розглянути можливість проведення окремого українсько-фінського оборонного форуму», – написав він у соцмережі Х, коментуючи свій робочого візиту до Фінляндії.

Андрій Сибіга провів зустріч з представниками Асоціації оборонних та аерокосмічних підприємств Фінляндії (PIAFI).

Фінляндія активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона надає військову допомогу, включаючи озброєння, боєприпаси та навчання українських військових.



