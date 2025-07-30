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Сибіга у Фінляндії запропонував провести спільний оборонний форум

Андрій Сибіга перебуває з робочим візитом у Фінляндії
Андрій Сибіга перебуває з робочим візитом у Фінляндії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Фінляндії провести спільний оборонний форум.

«Я запросив фінські компанії взяти участь у наступному міжнародному форумі оборонної промисловості в Україні цієї осені та запропонував розглянути можливість проведення окремого українсько-фінського оборонного форуму», – написав він у соцмережі Х, коментуючи свій робочого візиту до Фінляндії.

Андрій Сибіга провів зустріч з представниками Асоціації оборонних та аерокосмічних підприємств Фінляндії (PIAFI).

Фінляндія активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона надає військову допомогу, включаючи озброєння, боєприпаси та навчання українських військових.


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