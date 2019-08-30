Наближення урагану «Доріан»: мешканців Флориди закликали запастися їжею, водою та ліками

Влада американського штату Флорида закликала мешканців запастися їжею, водою та ліками хоча б на тиждень і бути готовими до проблем з електропостачанням та мобільним зв’язком через наближення урагану «Доріан». Очікується, що на початку наступного тижня він досягне узбережжя.
З наближенням до суші ураган посилюється, попередили синоптики.
У Флориді вже оголошено режим надзвичайної ситуації, задіяно 2500 військових Національної гвардії, ще 1500 у режимі очікування.
Президент США Дональд Трамп у четвер скасував заплановану поїздку на урочистості до Польщі, відправивши замість себе віце-президента Майка Пенса.
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