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30 Серпень 2019, Київ 19:44
Новини | Міжнародні

Наближення урагану «Доріан»: мешканців Флориди закликали запастися їжею, водою та ліками

На Флориду насувається ураган

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Влада американського штату Флорида закликала мешканців запастися їжею, водою та ліками хоча б на тиждень і бути готовими до проблем з електропостачанням та мобільним зв’язком через наближення урагану «Доріан». Очікується, що на початку наступного тижня він досягне узбережжя.

З наближенням до суші ураган посилюється, попередили синоптики.

У Флориді вже оголошено режим надзвичайної ситуації, задіяно 2500 військових Національної гвардії, ще 1500 у режимі очікування.

Президент США Дональд Трамп у четвер скасував заплановану поїздку на урочистості до Польщі, відправивши замість себе віце-президента Майка Пенса.

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