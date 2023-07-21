Американський флот уперше очолить жінка

Президент США Джо Байден висунув адмірала Лізу Франкетті на посаду голови військово-морського флоту. Призначення має затвердити Сенат. Це перший випадок, коли головну позицію в американському флоті обійме жінка. Крім того, Франкетті – друга в історії США жінка у званні адмірала.

Нинішній командувач флоту, адмірал Майк Гілдей, іде у відставку за вислугою років.

Це несподіване призначення для США. Раніше як найбільш ймовірний кандидат на посаду розглядався адмірал Семюель Папаро. Однак Байден вважає за краще висунути його на посаду командувача військово-морських сил в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Представляючи кандидатуру Франкетті, адміністрація Білого дому згадала, що вона служить у ВМФ із 1985 року. На її рахунку – командування Шостим флотом США в Середземному морі, військово-морськими силами США в Кореї та служба в обʼєднаному відділі стратегії та планування. Наразі Франкетті обіймає посаду заступниці начальника оперативного відділу ВМФ США.

За першою освітою Франкетті є журналісткою. Потім вона закінчила військово-морський коледж і відтоді не залишала флот.