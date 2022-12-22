У Росії повідомляють про пожежу на єдиному авіаносці «Адмірал Кузнєцов»

У четвер на борту крейсера «Адмірал Кузнєцов», який стоїть у доках заводу «Звездочка» в російському Мурманську, виникла пожежа, повідомляють агенції ТАСС і «РИА Новости» з посиланням на рятувальні служби.

За повідомленнями, загорання сталося під час ремонтних робіт, вогонь вже загасили. За попередніми даними, осередком вогню була зона, де розташовані каюти на лівому борту.

Повідомляється, що постраждалих немає, евакуювали 20 осіб.

Єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов» перебуває на ремонті з 2017 року. Пожежа на ньому вже була – в 2019 році. Тоді загинули двоє людей, були також і поранені. Російська влада сподівається, що корабель зможе повернутися у бойовий стрій флоту у 2024 році.