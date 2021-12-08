Вітольд Фокін у 30-річчя Біловезької угоди: я запропонував зібратися без Горбачова

30 років тому було поставлено крапку в існуванні СРСР. 8 грудня 1991 року керівники трьох тодішніх радянських республік – України, Білорусі та Росії – підписали Біловезьку угоду. Один із її підписантів – перший прем’єр незалежної України Вітольд Фокін – розповів Радіо Свобода про деталі історичної події. Місце зустрічі – мисливську садибу Вискулі в центрі Біловезької пущі – запропонував тодішній голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич. А зустрічатися без президента СРСР Михайла Горбачова запропонував саме Фокін. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«У ті часи Горбачов був страшенно роздратований, розлючений. Усе виходило не так, як він хотів. І наприкінці листопада 1991 року – на самісінькому початку грудня – перших осіб союзних республік, на той час вони всі по суті здобули суверенітет, запросили до Ново-Огарьова (заміська резиденція керівника СРСР, заміський будинок прийомів ЦК КПРС – ред.) …Після серйозних розмов і перепалки з Горбачовим ми (керівники союзних республік – ред.) не змінили своєї думки. І ми коли виїжджали, розмову завів Шушкевич із Єльциним (перший президент Росії Борис Єльцин – ред.). Шушкевич став запрошувати у Вискулі. Каже: «така зима красива, полювання буде прекрасне». А під цю розмову в мене промайнула думка: «А що якщо зібратися без Горбачова?...і обговорити ті самі питання». Я висловив свої думки вголос і був почутий... Приблизно так воно і було. Адже я теж люблю полювання, я теж люблю сніг, я теж люблю ліс. І по суті я вирішив приєднатися до цієї компанії», – сказав Вітольд Фокін в інтерв’ю Радіо Свобода.

Біловезьку угоду підписали через тиждень після Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, на якому 90 відсотків учасників проголосували за незалежність України. Біловезька угода констатувала розпад СРСР. Тоді було також оголошено про створення Співдружності незалежних держав. Юридично Україна ніколи не була членом СНД, але мала статус засновниці й учасниці. А з 2011 року брала участь у зоні вільної торгівлі в рамках співдружності, де ключову роль відіграє Росія.

У травні 2018 року тодішній президент Петро Порошенко підписав указ про остаточне припинення участі у статутних органах СНД. У відповідь виконком СНД заявив, що не отримував від України офіційних документів про вихід, тому вона нібито залишається в складі організації. Проте Київ продовжує денонсувати договори у рамках СНД, з одного із них – про узгоджену монопольну політику – вивів торік президент Володимир Зеленський.

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