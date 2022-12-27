Фонд соцстрахування перестав існувати як окрема структура – уряд

Кабінет міністрів України своїм рішенням припинив діяльність Фонду соціального страхування та приєднав його до Пенсійного фонду, повідомила прееслужба голови уряду.

«Припиняємо діяльність Фонду соціального страхування, приєднуємо його до Пенсійного фонду України. Робимо механізм соціальної підтримки більш дієвим та ефективним, адаптованим до реалій сьогодення. Планомірно скорочуємо зайві витрати держави», – прокоментував рішення прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

21 вересня Верховна Рада схвалила рішення про об’єднання Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування з 1 січня 2023 року.