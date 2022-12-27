Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Фонд соцстрахування перестав існувати як окрема структура – уряд

«Планомірно скорочуємо зайві витрати держави» – прокоментував рішення прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Кабінет міністрів України своїм рішенням припинив діяльність Фонду соціального страхування та приєднав його до Пенсійного фонду, повідомила прееслужба голови уряду.

«Припиняємо діяльність Фонду соціального страхування, приєднуємо його до Пенсійного фонду України. Робимо механізм соціальної підтримки більш дієвим та ефективним, адаптованим до реалій сьогодення. Планомірно скорочуємо зайві витрати держави», – прокоментував рішення прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

21 вересня Верховна Рада схвалила рішення про об’єднання Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування з 1 січня 2023 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG