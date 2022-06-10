Соціальні виплати в бойових дій та в окупації будуть здійснювати через «Укрпошту» – уряд

Кабінет міністрів унормував виплату пенсій та інших соціальних виплат на тимчасово окупованих територій та районах активних бойових дій. Про це 10 червня повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив у п’ятницю постанову щодо соціальних виплат на територіях, де не працює державний «Ощадбанк».

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«Йдеться про виплати у межах територіальних громад, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій, або таких, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Мешканцям таких територій виплати здійснюватимуться через АТ «Укрпошта». Пенсії й інші соцвиплати виплачуватимуть з урахуванням технічної можливості та пріоритетності забезпечення безпеки життя і здоров’я працівників та клієнтів», – повідомило міністерство.

Наприкінці травня Міністерство соціальної політики України повідомило, що у червні пенсіонери, які працюють, отримають підвищені пенсії.