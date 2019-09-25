«Динамо» здобуло важку перемогу в пропущеному матчі в Маріуполі

Київське «Динамо» здобуло мінімальну перемогу в приазовському Маріуполі над однойменним місцевим клубом у пропущеному поєдинку четвертого туру української футбольної прем’єр-ліги.

Підопічні Олексія Михайличенка не змогли вразити ворота Рустама Худжамова впродовж 90 хвилин основного часу. Але на першій із чотирьох доданих арбітром хвилин словенський півзахисник киян Беньямін Вербич відгукнувся на флангову передачу Олександра Караваєва і забив вирішальний гол – 1:0.

Завдяки цій перемозі динамівці піднялися на третю сходинку турнірної таблиці, маючи 14 очок після восьми ігор. Стільки ж в активі чернігівської «Десни», яка переграла віцечемпіонів України в очному протистоянні, на один бал менше має «Олександрія», на два – луганська «Зоря». Від донецького «Шахтаря», який ще не втрачав очок у цьому сезоні і має 24 пункти після восьми турів, «Динамо» і «Десна» відстають на 10 очок.