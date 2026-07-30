Футбольні єврокубки: Україна втратила «Полісся» та ЛНЗ, «Динамо» опустилося в Лігу конференцій

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА (третього за значенням європейського футбольного клубного турніру) київське «Динамо» зіграє з азербайджанським «Карабахом».

У другому раунді кваліфікації Ліги Європи динамівці двічі програли грецькому ПАОКу – 2:3 у формально домашньому матчі в Польщі та 0:2 у Греції.

Майбутній суперник «Динамо» теж вилетів із Ліги Європи – «Карабах» програв у серії пенальті болгарському ЦСКА після того, як у двох матчах жодна з команд не змогла відзначитися.

Житомирське «Полісся», яке одразу грало в Лізі конференцій, після нічиєї 3:3 з данським «Копегагеном» програло на виїзді – 1:2.

Шанс продовжити боротьбу в цьому турнірі мав черкаський ЛНЗ. Два його поєдинки з «Гентом» завершилися внічию 0:0, а в серії пенальті кращими були футболісти бельгійського клубу.

Таким чином, у єврокубках Україну далі представлятимуть «Динамо», якому для участі в основній сітці Ліги конференцій ще належить пройти два раунди кваліфікації, і донецький «Шахтар» – він стартуватиме в основній стадії Ліги чемпіонів у вересні.