Футбол: попри вольову перемогу у півфіналі, Аргентина не є фаворитом фіналу

У Сполучених Штатах наближається до завершення чемпіонат світу з футболу. У його фіналі 19 липня о 22:00 за Києвом зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини.

Іспанці у півфіналі відносно легко здолали опір збірної Франції, яку до цього матчу називали головною претенденткою на чемпіонство. У першому таймі Оярсабаль реалізував пенальті, призначений за порушення на Ямалі, а по перерві Порро, зігравши через пас із Ольмо, встановив остаточний рахунок 2:0.

Перемога аргентинців над англійцями була складною і вольовою. Команда Мессі на початку другого тайму пропустила гол (відзначився Гордон), але на 85-й хвилині Фернандес відновив рівновагу, а на другій компенсованій хвилині вирішальний гол ударом головою забив Мартінес – 2:1. В обох випадках результативні передачі віддавав 39-річний Мессі.

Тепер французи та англійці у втішному фіналі розіграють бронзові медалі, їхній матч має розпочатися опівночі 19 липня.

Фаворитами головного матчу турніру букмекери вважають іспанців, хоча аргентинці майже в кожному поєдинку серії плей-оф здобували вольові перемоги, вони двічі змушені були грати овертайми. Вирішальний поєдинок прийматиме арена у Нью-Джерсі.