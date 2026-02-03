«Відрив від реальності» – донецький «Шахтар» про намір президента ФІФА повернути РФ до змагань

Провідний український футбольний клуб «Шахтар», який представляє окупований Донецьк, відреагував на ініціативу президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, яка передбачає повернення російських клубів і збірних до міжнародних змагань.

«Заява президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо можливого повернення російських команд до міжнародних змагань є повним відривом від реальності, і я нею глибоко розчарований», – цитує акаунт «Шахтаря» в мережі Х слова генерального директора донецького клубу Сергія Палкіна.

«Запрошую пана Інфантіно відвідати наш перший матч у лютому. Нехай він поспілкується з нашими гравцями – Дмитром Різником, який втратив брата на війні, та Денисом Твардовським, батько якого також загинув під час захисту України», – додав один із керівників «Шахтаря».

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, реагуючи на висловлювання Інфантіно, заявив, що «679 українських дівчат та хлопчиків ніколи не зможуть грати у футбол – Росія їх убила».

«І вона продовжує вбивати ще більше, поки моральні дегенерати пропонують скасувати заборони, попри те, що Росія не змогла припинити війну. Майбутні покоління сприйматимуть це як ганьбу, що нагадує Олімпіаду 1936 року», – написав він у соцмережі Х.

В інтерв’ю Sky News президент ФІФА сказав, що потрібно розглянути можливість скасування заборони на участь у змаганнях, накладеної на Росію. За його словами, заборона була безрезультатною.

«Ми повинні (розглянути можливість відновлення статусу Росії), безумовно, тому що ця заборона нічого не дала. Вона лише створила більше розчарування та ненависті. Якби дівчата та хлопці з Росії могли грати у футбол в інших частинах Європи, це допомогло б», – заявив він.



ФІФА заборонила Росії брати участь у змаганнях, коли в лютому 2022 року почалося її вторгнення в Україну. Росію виключили з чемпіонату світу з футболу того року в Катарі, і вона не брала участі у кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року, який відбудеться цього літа в Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці.