Через футбол «Динамо» – «Шахтар» можливі зміни в роботі підземки

У зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу Кубка України «Динамо» – «Шахтар» можливі деякі зміни в роботі столичної підземки, повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

«30 жовтня… можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену», – йдеться в повідомленні на офіційній фейсбук-сторінці Київського метрополітену.

Перед початком футбольного матчу (він запланований на 19:30) можливе обмеження (закриття на вхід) для пасажирів станції «Олімпійська». Після закінчення футбольного матчу з метою забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».