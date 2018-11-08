«Динамо» і «Ворскла» зіграють у Лізі Європи

Київ і Полтава 8 листопада приймуть поєдинки четвертого туру групового етапу Ліги Європи.

У гості до «Динамо» завітав французький «Ренн», який два тижні тому у Франції поступився киянам (1:2), маючи чисельну більшість після вилучення Володимира Шепелєва. Зараз динамівці мають у групі К п’ять очок, як і казахстанська «Астана». Три бали набрав «Ренн», два – чеський «Яблонець».

Полтавська «Ворскла», яка наприкінці жовтня в Азербайджані мінімально переграла «Карабах» завдяки голу Владислава Кулача, сьогодні прийме цю ж команду. Полтавці з трьома очками йдуть на третій позиції в групі Е, їх випереджають португальський «Спортинг» (шість балів) і англійський «Арсенал» (дев’ять очок), а «Карабах» усі три поєдинки програв.

Початок матчу в Києві – о 19:55, у Полтаві – о 22:00.

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