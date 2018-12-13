«Динамо» і «Ворскла» завершать груповий турнір Ліги Європи

Київське «Динамо» та полтавська «Ворскла» проведуть 13 грудня останні поєдинки групового турніру Ліги Європи. Для обох команд ці матчі не мають вирішального турнірного значення: кияни вже оформили вихід до 1/16 фіналу змагання, полтавці припиняють участь у Лізі Європи.

О 19:55 на НСК «Олімпійський» у засніженому Києві динамівці розпочнуть гру з чеським «Яблонцем». Після перемоги над «Астаною» команда Олександра Хацкевича має 11 очок і посідає перше місце в групі К, випереджаючи казахстанського чемпіона на три бали. Сьогоднішній суперник киян, «Яблонець», набрав лише два очки і є останнім у квартеті. Друге місце в групі розіграють французький «Ренн» і «Астана» – французів сьогодні влаштує лише перемога.

«Ворскла» завершить виступи в групі Е матчем у Португалії проти «Спортинга», початок гри о 22:00. Полтавці після п’яти турів мають три очки, стільки ж набрав азербайджанський «Карабах», із яким «Ворскла» обмінялася перемогами. Від другого місця, на якому перебуває португальський клуб, полтавців відділяє сім очок. Першим у квартеті з 13 балами є англійський «Арсенал».

12 грудня за результатами групового турніру Ліги чемпіонів до числа учасників 1/16 фіналу Ліги Європи приєднався донецький «Шахтар».