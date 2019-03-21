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21 Березень 2019, Київ 15:26
Новини | Суспільство

У Казахстані стартує відбірний турнір футбольного Євро-2020

Матчем Казахстан – Шотландія розпочинається відбір на Євро-2020

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О 17:00 за київським часом матчем Казахстан – Шотландія розпочнеться відбірний турнір чемпіонату Європи 2020 року. Також 21 березня відбудуться ще дев’ять поєдинків першого туру відбору. 22 березня стартують ще сім пар збірних, у суботу заплановано вісім матчів.

Загалом для відбірних поєдинків Євро-2020 у щільному футбольному календарі заплановано 10 періодів із березня по листопад 2019 року (21–23 та 24–26 березня, 7–8 та 10–11 червня, 5–7 та 8–10 вересня, 10–12 та 13–15 жовтня, 14–16 та 17–19 листопада).

Збірна України волею жереба потрапила до групи В і розпочне кваліфікаційний турнір у п’ятницю, 22 березня матчем у Лісабоні з чинними чемпіонами континенту – португальцями (початок гри – о 21:45 за Києвом).

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