У столиці Казахстану поліція затримала близько 10 людей, серед них – журналістка «Настоящего времени» – відео

22 березня у столиці Казахстану Астані затримали близько 10 людей, серед них – репортер «Настоящего времени» (проект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») Світлана Глушкова. Пізніше її відпустили. Оператор «Настоящего времени» Ганізат Оспанов під час затримання отримав травму ноги. Зараз він перебуває в лікарні. Кілька людей також затримані в центрі Алмати, де відзначають Новруз – свято оновлення і Новий рік за східним календарем. Затримані заявляли про незгоду з ініціативою нового президента Казахстану перейменувати Астану. 20 березня парламент Казахстану відразу в двох читаннях проголосував за перейменування Астани в Нурсултан. Це була пропозиція нового президента Касима-Жомарти Токаєва, який вступив на посаду 20 березня. 21 березня поліція в Астані також затримувала людей, які виступали проти перейменування столиці. Відео Казахської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.