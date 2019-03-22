В Астані затримали близько 10 людей, зокрема журналістку

У столиці Казахстані Астані 22 березня затримали близько 10 людей, серед них – репортер «Настоящего времени» (проект Радіо Свобода і «Голосу Америки») Світлана Глушкова.

Поліцейський пояснив затримання тим, що на Світлану Глушкову надійшла заява від якоїсь жінки. «Мене затримали. Мені потрібен адвокат», – встигла написати кореспондентка в редакційному чаті.

До Світлани Глушкової поїхав адвокат. Через три години її відпустили.

Оператор «Настоящего времени» Ганізат Оспанов під час затримання отримав травму ноги. Зараз він перебуває в лікарні.

Кілька людей також затримані в центрі Алмати, де відзначають Новруз – свято оновлення і Новий рік за східним календарем. Затримані, повідомляє кореспондент казахської служби Радіо Свобода, заявляли про незгоду з ініціативою нового президента Казахстану перейменувати Астану.

Кілька людей затримали в Шимкенті.

Напередодні опозиційний політик Мухтар Аблязов, який живе за кордоном, закликав своїх прихильників 22 березня вийти на акцію протесту.

20 березня парламент Казахстану відразу в двох читаннях проголосував за перейменування Астани в Нурсултан. Це була пропозиція нового президента Касима-Жомарти Токаєва, який вступив на посаду 20 березня.

21 березня поліція в Астані також затримувала людей, які виступали проти перейменування столиці.