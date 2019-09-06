Команда Шевченка готується зіграти в Литві на синтетичному газоні

Збірна України з футболу знає про особливості покриття поля в Литві, на якому «синьо-жовтим» 7 вересня належить провести поєдинок відбірного турніру Євро-2020. Про це на передматчевій пресконфереції заявив головний тренер команди Андрій Шевченко.

«У нас немає полів такої якості. У Києві – точно. Було одне поле, на якому ми збиралися тренуватися, але воно не збіглося повністю за характеристиками з тим, яке є у Вільнюсі. Синтетичні покриття дуже відрізняються за відскоком, переміщенням м’яча. Зайвий раз привозити футболістів на таке поле ми не схотіли. Ми вирішили тренуватися на нормальному газоні, а вже в Литві випробувати місцеве поле та готуватися до гри», – так розповів про підготовку до матчу у Вільнюсі наставник.

Для збірної України поєдинок у Литві – п’ятий у нинішньому відборі. «Синьо-жовті» нині з 10 очками після чотирьох ігор очолюють таблицю групи В. Далі розташувалися команди Люксембургу (4 очки після 4 матчів), Сербії (4 очки після 3 ігор), Португалії (2 очки після 2 ігор) та Литви (1 очко після 3 матчів).

Початок зустрічі Литва – Україна запланований на 19:00.

У центральному матчі групи в суботу о 21:45 зіграють Сербія та Португалія.