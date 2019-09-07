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07 Вересень 2019, Київ 08:17
Новини | Спорт

Литва – Україна. Де і коли дивитися матч відбору на Євро-2020

Після чотирьох турів відбору на чемпіонат Європи збірна України має 10 очок і лідирує в групі B

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Збірна України з футболу зіграє з Литвою в матчі відбору на Євро-2020.

Матч розпочнеться о 19:00 на стадіоні Федерації футболу Литви у Вільнюсі. Гру в прямому ефірі покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1».

До Литви зі збірною України не поїхали вінґер шотландського «Селтіка» Мар’ян Швед та воротар «Динамо» Денис Бойко, який отримав травму.

За литовську збірну не зможе зіграти ключовий гравець – травмований вінґер польської «Легії» Арвідас Новікас.

Після чотирьох турів відбору на чемпіонат Європи збірна України має 10 очок і лідирує в групі B. Литва набрала в трьох матчах лише одне очко. На Євро-2020 із кожної групи вийдуть по дві команди.

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