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12 Серпень 2019, Київ 21:11
Новини | Спорт

Збірна України з футболу зіграє з Нігерією в Дніпрі

Україна проведе два домашні товариські матчі восени

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Збірна України з футболу 10 вересня зіграє товариський матч з Нігерією, повідомила Українська асоціація футболу (колишня Федерація футболу України).

Гра відбудеться на стадіоні «Дніпро-Арена» в Дніпрі. Востаннє збірна грала тут у 2009 році.

Трьома днями раніше, 7 вересня, Україна зіграє на виїзді з Литвою в матчі відбору на чемпіонат Європи 2020 року. Після перших чотирьох турів українці лідирують у групі, маючи 10 очок.

Крім того, виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив місце товариського матчу Україна – Естонія. Гра відбудеться 14 листопада на запорізькій «Славутич-Арені». Ця зустріч стане першим в історії поєдинком національної збірної в Запоріжжі.

17 листопада Україна поїде до Сербії, де зіграє заключний матч відбору на чемпіонат Європи.

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