5:0 – Україна здолала Сербію у матчі відбору на Євро-2020 

Збірна України з футболу ввечері 7 червня на стадіоні «Арена-Львів» у відбірковому матчі чемпіонату Європи-2020 перемогла збірну Сербії з рахунком 5:0.

Відлік у грі відкрили українці – на 27-ій і одразу на 28-ій хвилині відзначився Віктор Циганков. На 40-й секунді другого тайму третій гол у ворота команди Сербії пробив Євген Коноплянка. Вже незабаром своїм першим голом за збірну відзначився Роман Яремчук, цей удар у матчі став четвертим. Вдруге у матчі на 75-ій хвилині забив п’ятий гол Євген Коноплянка.

10 червня українська збірна зіграє з Люксембургом.