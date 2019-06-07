Футбол: Марлос та Шапаренко не зіграють за збірну України в матчі із Сербією

У матчі із Сербією за збірну України не зіграють Марлос, Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко, повідомила прес-служба Української асоціації футболу (раніше – Федерації футболу України).

До заявки збірної України на матч відбору Євро-2020 із Сербією потрапили 23 футболісти: Юрій Паньків, Богдан Бутко, Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Микита Бурда, Тарас Степаненко, Роман Безус, Руслан Маліновський, Артем Кравець, Євген Коноплянка, Артем Бєсєдін, Андрій Пятов, Ігор Пластун, Мар’ян Швед, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Роман Яремчук, Володимир Шепелєв, Віктор Коваленко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко та Андрій Лунін.

Україна та Сербія зіграють ввечері 7 червня у Львові. Матч розпочнеться о 21:45.

Після перших двох турів відбору на Євро-2020 Україна має чотири очки та посідає перше місце у своїй групі. 10 червня Україна зустрінеться з Люксембургом.