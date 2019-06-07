Україна – Сербія: де і коли дивитися матч відбору на Євро-2020

Збірна України з футболу ввечері 7 червня зустрінеться із Сербією в матчі відбору на чемпіонат Європи 2020 року.

Гра відбудеться на «Арені Львів», у прямому ефірі її покажуть телеканали «Україна» й «Футбол 1». Матч розпочнеться о 21:45.

Букмекери оцінюють шанси України та Сербії в цій грі майже як рівні. Найбільш імовірним рахунком вони називають «нульову нічию». Другий за вірогідністю результат – перемога України з рахунком 1:0.

Після перших двох турів відбору на Євро-2020 Україна має чотири очки та посідає перше місце у своїй групі. 10 червня Україна зіграє з Люксембургом.