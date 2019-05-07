Шевченко викликав до збірної Ярмоленка, який через травму не грав від жовтня

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко викликав на матчі проти Сербії та Люксембургу нападника англійського «Вест Гема» Андрія Ярмоленка, який через травму не грав від жовтня.

Крім Ярмоленка, серед 11 гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах, у списку викликаних – Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія), Роман Яремчук, Ігор Пластун, Роман Безус (усі – «Гент», Бельгія), Іван Петряк («Ференцварош», Угорщина), Едуард Соболь («Яблонець», Чехія), Артем Кравець («Кайсеріспор», Туреччина), Василь Кравець («Леганес», Іспанія).

Голкіпер іспанського «Леганеса» Андрій Лунін у складі збірної України U-20 вирушить на чемпіонат світу, що розпочнеться в Польщі 23 травня. Він приєднається до національної збірної в разі, якщо команда U-20 припинить виступ на турнірі.

Національна збірна збереться 25 травня в Харкові. Матчі відбору на чемпіонат Європи проти Сербії та Люксембургу відбудуться 7 та 10 червня.

Після перших двох турів відбору на Євро-2020 Україна має чотири очки та посідає перше місце у своїй групі.