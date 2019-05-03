Футбол: УЄФА не став знімати зі збірної України 4 очки

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) залишив незмінними результати матчів збірної України проти команд Португалії та Люксембургу у відбірному турнірі чемпіонату Європи 2020 року. Про це 3 травня повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

«Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Жуніора Мораєса за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом! Це перемога Мораєса і всього українського футболу! Ми завжди будемо до останнього захищати національну збірну і її гравців – справжніх патріотів України, і в УЄФА, і в ФІФА», – наголосив Павелко у Facebook і запросив уболівальників «підтримати «синьо-жовтих» у двох найближчих матчах із Сербією і Люксембургом, які відбудуться у Львові на початку червня».

УЄФА наприкінці березня відкрив провадження через участь гравця збірної України Жуніора Мораєса в матчах відбору чемпіонату Європи проти Португалії та Люксембургу. Провадження було відкрите після протесту португальської та люксембурзької федерацій футболу.

18 березня нападник донецького «Шахтаря» бразилець Мораєс отримав український паспорт. Уже за кілька днів він дебютував за збірну України з футболу, вийшовши на заміну в матчі проти Португалії, який закінчився внічию (0:0). 25 березня Мораєс вийшов в основному складі на гру проти Люксембургу, у якому Україна здобула важку перемогу.

Підопічні Андрія Шевченка очолили групу, маючи чотири очки після двох ігор. Другими з трьома очками залишилися люксембуржці (вони також провели два матчі). Третіми після двох ігор із двома очками є португальці. На четвертому місці після одного матчу опинилися серби (одне очко). Останніми є литовці, які програли люксембуржцям у першому турі.

Португалія та Люксембург вважали, що натуралізація Мораєса відбулася не за правилами – буцімто він не мешкав на території України безперервно протягом останніх п’яти років. Позивачі вказували, що у 2017 році бразилець упродовж чотирьох місяців грав в оренді в китайському «Тяньцзінь Цюаньцзянь».

У випадку перемоги Португалії та Люксембургу в цьому провадженні Україна отримала б технічні поразки в матчах проти збірних цих країн.