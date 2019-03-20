Футбол: Шевченко оголосив склад збірної на матчі з Португалією та Люксембургом

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив список футболістів, які поїдуть на матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії (22 березня) та Люксембургу (25 березня).

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар»), Денис Бойко («Динамо»), Андрій Лунін («Леганес», Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі – «Шахтар»), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі – «Динамо»), Олександр Караваєв («Зоря»), Едуард Соболь («Яблонець», Чехія).

Півзахисники: Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Болбат (усі – «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі – «Динамо»), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія), Роман Безус («Гент», Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Артем Кравець («Кайсеріспор», Туреччина), Жуніор Мораес («Шахтар»).

Сьогодні збірна вирушить до Лісабону.