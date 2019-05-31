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01 Червень 2019, Київ 00:25
Новини | Спорт

Шевченко скоротив список збірної України на п’ять футболістів

На початку червня підопічні Андрія Шевченка зустрінуться із Сербією та Люксембургом

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Головний тренер Андрій Шевченко скоротив список збірної України на п’ять футболістів, повідомила Українська асоціація футболу (раніше – Федерація футболу України).

У зборі до матчів із Сербією та Люксембургом не братимуть участі Василь Кравець, Іван Петряк, Сергій Сидорчук, Артем Шабанов та Сергій Болбат.

В Українській асоціації футболу зазначили, що рішення щодо виклику до складу національної збірної воротаря Андрія Луніна ухвалять після матчу юнацької збірної в 1/8 фіналу чемпіонату світу серед гравців віком до 20 років, який запланований на 3 червня.

На початку червня у Львові відбудуться два матчі відбору на чемпіонат Європи: 7 червня Україна зіграє із Сербією, а 10 червня – із Люксембургом.

Після перших двох турів відбору на Євро-2020 Україна має чотири очки та посідає перше місце у своїй групі.

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