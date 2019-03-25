Люксембург – Україна: де і коли дивитися матч відбору на Євро-2020

Увечері 25 березня збірна України з футболу зіграє з Люксембургом у другому турі кваліфікації на чемпіонат Європи 2020 року.

Гра розпочнеться о 21:45. У прямому ефірі її покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1».

Букмекери вважають Україну фаворитом зустрічі. Відповідно до букмекерських котирувань, найбільш імовірні рахунки – 0:1 або 0:2 на користь команди Андрія Шевченка.

Люксембург після домашньої перемоги над Литвою наразі лідирує в групі B. Україна в попередньому турі на виїзді зіграла внічию з чинними чемпіонами Європи Португалією.

До фінальної стадії Євро-2020 потраплять команди, які посядуть перші й другі місця у своїх групах. Україна змагається за участь у чемпіонаті Європи із Сербією та згаданими вже Португалією, Литвою й Люксембургом.