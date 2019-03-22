Шевченко: форма Роналду змушує нас хвилюватися

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко назвав суттєвим підсиленням для команди Португалії повернення до її складу зіркового ветерана, 34-річного Кріштіану Роналду.

«Я дуже поважаю Кріштіану, це один із найкращих гравців в історії футболу. Та форма, яку він показав в останніх матчах, змушує нас хвилюватися. Та він не тільки чудовий гравець, але й лідер команди», – сказав Шевченко на передматчевій пре-конференції у Лісабоні.

Наставник «синьо-жовтих» відзначив, що його підопічні перебувають у добрій фізичній формі.

«Ми провели кілька занять, хлопці пристойно потренувалися. Був один навантажувальний день, і гравці чудово відреагували на ці випробування. Але найкращим тестом буде поєдинок. Ми розуміємо, що на гру з таким сильним суперником команда витратить чимало енергії й сил, буде багато рухатися. Але це вимоги сучасного футболу, які потрібно виконувати, якщо хочеш перебувати на високому рівні», – вказав Шевченко і додав, що його команда «розраховує взяти очки».

Увечері 22 березня збірна України з футболу зіграє з Португалією першу гру відбору на чемпіонат Європи 2020 року. Матч відбудеться на стадіоні «Ештадіу ду Бенфіка» в Лісабоні. Гра стартує о 21:45 за київським часом, у прямому ефірі її покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1». На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є Португалія.

У відборі на Євро-2020 Україна змагається в групі з Португалією, Литвою, Люксембургом та Сербією. До фінальної стадії потраплять команди, які посядуть перші й другі місця у своїх групах. Наступний матч українці зіграють на виїзді з Люксембургом 25 березня.