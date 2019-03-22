Португалія – Україна. Де і коли дивитися матч відбору на Євро-2020

Увечері 22 березня збірна України з футболу зіграє з Португалією першу гру відбору на чемпіонат Європи 2020 року.

Матч відбудеться на стадіоні «Ештадіу ду Бенфіка» в Лісабоні. Гра стартує о 21:45 за київським часом, у прямому ефірі її покажуть телеканали «Україна» та «Футбол 1».

На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є Португалія. Найбільш імовірні рахунки – 1:0 або 2:0.

Водночас тренер збірної України Андрій Шевченко розраховує взяти очки в цьому матчі.

«Португальська збірна відчуває більший тиск, адже вона грає вдома. Ми розраховуємо взяти очки — це буде бонус для нас. У нас команда підготовлена, є певний план на гру. Завтра ми повинні показати хороший футбол», – сказав Шевченко.

Тренер Португалії Фернанду Сантуш, зі свого боку, висловив упевненість у перемозі своєї команди.

«У збірної України гравці високого класу. У них є дуже швидкі футболісти. Ця команда любить володіти м'ячем і вести гру. Там багато футболістів «Шахтаря», який тренує наш хороший знайомий Паулу Фонсека. Так що ми прекрасно знаємо якості збірної України і розуміємо, які труднощі на нас чекають. Але ми знаємо, що потрібно робити, щоб досягти результату», – сказав Сантуш.

У відборі на Євро-2020 Україна змагається в групі з Португалією, Литвою, Люксембургом та Сербією. До фінальної стадії потраплять команди, які посядуть перші й другі місця у своїх групах. Наступний матч українці зіграють на виїзді з Люксембургом 25 березня.