Футбол: юнацька збірна України вийшла в плей-оф чемпіонату світу з першого місця в групі

Юнацька збірна України з футболу вийшла в плей-оф чемпіонату світу серед гравців віком до 20 років з першого місця в групі.

У матчі третього туру Україна зіграла внічию з Нігерією (1:1). На 30 хвилині рахунок відкрив Данило Сікан. Нігерійці зуміли відігратися на 51-й хвилині, коли з пенальті відзначився Мухамед Тіджані.

Нігерія могла забивати й раніше, однак наприкінці першого тайму воротар Андрій Лунін відбив пенальті після удару того ж Тіджані.

Після цього матчу та перемог над США та Катаром Україна здобула сім очок та вийшла зі своєї групи з першого місця.

Свій матч 1/8 фіналу українці зіграють 3 червня із однією із команд, які посядуть третє місце в групі B, E або F.