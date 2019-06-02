Шевченко: Ярмоленко не гратиме із Сербією та Люксембургом, Марлос – під питанням

Український футболіст Андрій Ярмоленко не гратиме матчі відбору на Євро-2020 із Сербією та Люксембургом, повідомив головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко. Ярмоленко через травму не грав від жовтня.

«З нами залишився тут Андрій Ярмоленко, але він не буде готуватися ні до одного, ні до іншого матчу. Він, як група підтримки для нас зараз. Він трішки бере участь у тренувальному процесі. Це в принципі більше потрібно йому, щоб він пошвидше приходив у стан після своїх травм. У Марлоса є певна програма, подивимося, як ці три-чотири дні він буде проходити цю програму і вже будемо визначатися до 7 червня, чи буде він брати участь у грі», – сказав Шевченко.

Він додав, що воротар Андрій Лунін повернеться до складу національної збірної після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу серед гравців віком до 20 років, який відбудеться 3 червня. Тоді Україна зіграє з Панамою.

У Львові відбудуться два матчі відбору на чемпіонат Європи: 7 червня Україна зіграє із Сербією, а 10 червня – із Люксембургом.

Після перших двох турів відбору на Євро-2020 Україна має чотири очки та посідає перше місце у своїй групі.