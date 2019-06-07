Юнацька збірна України вперше в історії вийшла до півфіналу чемпіонату світу

Юнацька збірна України вперше у своїй історії вийшла до півфіналу чемпіонату світу серед гравців віком до 20 років.

У чвертьфіналі українці обіграли Колумбію з рахунком 0:1: на 11 хвилині гол забив Данило Сікан. Наприкінці матчу колумбійці залишилися в меншості після червоної картки Джоана Карбонеро.

Матч відбувався в польському місті Лодзь.

Україна зіграє у півфіналі 11 червня і зустрінеться із переможцем пари Італія – Малі.

До чемпіонату світу 2019 року Україна жодного разу не проходила далі стадії 1/8 фіналу.