Футбол: «Динамо» не звільнило Хацкевича й підписало з ним новий контракт

Київське «Динамо» відмовилося звільняти Олександра Хацкевича з посади головного тренера й підписало з ним новий контракт на два роки.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що серед завдань команди на наступний сезон – потрапити до Ліги чемпіонів, боротися за чемпіонство і Кубок.

«Хочу відразу сказати, що Олександр працював у дуже складний період. Коли він був призначений головним тренером, ми домовилися, що, з огляду на ситуацію в країні, враховуючи, що якісні, хороші легіонери до нас їхати не хочуть, величезна увага повинна була бути присвячена нашій молоді. Так, у нас не було титулів. Але те, про що ми домовилися, Олександр виконав. Він виконав ті завдання, які я поставив йому на тому етапі – ввести до складу якнайбільше молоді», – сказав Суркіс.

Хацкевич очолив «Динамо» у 2017 році. Під час його керівництва київська команда один раз виграла Суперкубок, двічі здобувала срібні медалі чемпіонату, двічі грала в 1/8 фіналу Ліги Європи та один раз – у фіналі Кубку України.