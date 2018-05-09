Кубок України: «Шахтар» переміг «Динамо»

У фінальному поєдинку Кубка України з футболу, що відбувся 9 травня в Дніпрі, донецький «Шахтар» обіграв київське «Динамо» із рахунком 2:0.

У складі «гірників» забивали Факундо Ферейра та Ярослав Ракицький.

«Дніпро-Арена» вдруге приймала фінал Кубка України. Дев’ять років тому в травні на цьому стадіоні «Шахтар», який цього ж місяця здобув останній в історії європейського футболу Кубок УЄФА, програв український фінал полтавській «Ворсклі».

«Динамо» місяць тому вже грало на «Дніпро-Арені». Команда Олександра Хацкевича виграла (4:1) у півфіналі Кубка України у місцевої команди «Дніпро-1».

Головний тренер динамівців нинішній поєдинок раніше назвав головним матчем для «Динамо» цього сезону.

А наставник «гірників» Паулу Фонсека вказав, що «незалежно від попередніх результатів ми завжди дуже мотивовані в матчах із «Динамо».

Після перемоги «Шахтар» зрівнявся з «Динамо» за кількістю перемог в очних зустрічах у фіналах Кубка України: команди зіграли між собою дев’ять матчів, з яких кияни виграли п’ять.

Перед початком фінального матчу за Кубок України між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем» у Дніпрі сталася сутичка між фанатами і правоохоронцями, постраждав один поліцейський, 20 осіб доставлені до райвідділу поліції.

За даними речниці обласної поліції Ганни Старчевської, один із учасників заходу кинув у поліцейського невідомий піротехнічний виріб, правоохоронець отримав опіки 2-го ступеню.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».