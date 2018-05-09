У Дніпрі перед матчем «Динамо» і «Шахтаря» футбольні фанати побилися з поліцією

Перед початком фінального матчу за Кубок України між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем» 9 травня у Дніпрі сталася сутичка між фанатами і правоохоронцями, близько 15 осіб доставлені до райвідділу поліції. Про це Радіо Свобода повідомили в обласному управлінні поліції.

За даними речниці поліції Ганни Старчевської, також один із учасників заходу кинув у поліцейського невідомий піротехнічний виріб, правоохоронець отримав опіки 2-го ступеню. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».

9 травня фанати футбольних команд «Динамо» і «Шахтаря» влаштували об’єднаний марш вулицями Дніпра, де о 20:30 має початися гра команд у фіналі Кубку України. Захід був анонсований як марш проти продажу квитків на футбол за паспортами.

Фото інциденту з’явились на сторінках футбольних фанатів у соцмережах.