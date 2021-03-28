Футбол: Франція очолила відбірну групу чемпіонату світу, де виступають українці

Збірна Франції з футболу в першому недільному матчі відбірного турніру чемпіонату світу перемогла команду Казахстану – 2:0. Обидва м’ячі підопічні Дідьє Дешама забили в першому таймі – на 20-й хвилині відзначився Усман Дембеле, а перед перервою гол у власні ворота провів Сергій Малий.

У другому таймі чемпіони світу могли доводити рахунок до розгромного, але Кілліан Мбаппе не реалізував пенальті.

О 21:45 у цій відбірній групі проведе свій поєдинок збірна України. На НСК «Олімпійський» у Києві команда Андрія Шевченка прийматиме команду Фінляндії.

На цю хвилину французи очолюють групу з 4 очками, по одному балу мають українці, фіни та боснійці, жодного очка – в активі казахстанців.