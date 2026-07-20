Збірна Іспанії з футболу виграла чемпіонат світу

У Сполучених Штатах завершився чемпіонат світу з футболу. В головному матчі зіграли чемпіони Європи іспанці й чинні на той момент чемпіони світу аргентинці.

Основний час матчу, який відбувався у Нью-Джерсі, минув зі значною перевагою іспанців, але забити їм не вдалося. Наприкінці основного часу відбулася подія, яка значною мірою вплинула на результат, – на 90-й хвилині другу жовту картку і вилучення отримав аргентинський хавбек Енсо Фернандес.

Єдиний у матчі гол, який і визначив ім’я переможця, на 106-й хвилині гри забили футболісти, які мало грали на цьому турнірі – після флангової передачі Ніко Вільямс скинув головою на Феррана Торреса, який розстріляв ворота Еміліано Мартінеса – 1:0.

Решта другого овертайму минула в спробах Ліонеля Мессі і його колег організувати гол у відповідь, але фортуна цього разу була на боці сильнішого – іспанці вдруге у своїй історії здобули титул чемпіонів світу.

У надзвичайно результативному матчі за третє місце збірна Англії перемогла французів – 6:4.